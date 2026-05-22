Il Rapporto Draghi diventa podcast | il progetto degli studenti della Cattolica di Piacenza
Gli studenti del corso magistrale in Gestione d’azienda presso l’Università Cattolica di Piacenza hanno realizzato una serie di podcast basati sul Rapporto Draghi riguardante il futuro della competitività europea. Questo progetto, ideato dagli studenti, rende disponibili online i contenuti del rapporto in formato audio. La trasformazione in podcast permette a un pubblico più ampio di ascoltare e approfondire i temi trattati nel rapporto. La serie è stata creata con l’obiettivo di divulgare i contenuti in modo semplice e accessibile.
Gli studenti magistrali di Gestione d'azienda dell'Università Cattolica di Piacenza hanno trasformato il Rapporto Draghi sul futuro della competitività europea in una serie di podcast accessibili a tutti. Il progetto, sviluppato nell'ambito del Laboratorio Next Generation EU, si è concluso con un. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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