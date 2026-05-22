Il Rapporto Draghi diventa podcast | il progetto degli studenti della Cattolica di Piacenza

Gli studenti del corso magistrale in Gestione d’azienda presso l’Università Cattolica di Piacenza hanno realizzato una serie di podcast basati sul Rapporto Draghi riguardante il futuro della competitività europea. Questo progetto, ideato dagli studenti, rende disponibili online i contenuti del rapporto in formato audio. La trasformazione in podcast permette a un pubblico più ampio di ascoltare e approfondire i temi trattati nel rapporto. La serie è stata creata con l’obiettivo di divulgare i contenuti in modo semplice e accessibile.

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