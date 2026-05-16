A Piacenza, il Duomo si è illuminato di blu in occasione di una cerimonia di laurea che ha coinvolto 269 studenti dell’università cattolica. Durante l’evento, tre rappresentanti dei laureati hanno preso la parola, intervenendo davanti a familiari e amici riuniti all’esterno della chiesa. Il sagrato del Duomo si è trasformato grazie all’illuminazione, creando un’atmosfera particolare per questa celebrazione. La cerimonia ha visto anche momenti di festa e di condivisione tra i presenti.

? Domande chiave Chi sono i tre rappresentanti che hanno parlato per i laureati?. Come si è trasformato il sagrato del Duomo durante la cerimonia?. Perché il successo di questi studenti impatta sul mercato piacentino?. Cosa accadrà ora ai 269 nuovi professionisti nel mondo del lavoro?.? In Breve Messa celebrata il 16 maggio 2026 dal vescovo Adriano Cevolotto presso il Duomo.. Interventi accademici di Anna Maria Fellegara, Marco Allena, Pier Sandro Cocconcelli e Domenico Simeone.. Tra i 269 laureati figurano 31 studenti originari della città di Piacenza.. Il successo accademico alimenta i settori economico, agrario e formativo del territorio locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piacenza, il Duomo si tinge di blu: festa per 269 laureati della Cattolica

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