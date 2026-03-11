A Montesilvano il raduno nazionale degli studenti di Azione Cattolica
Da venerdì 13 a domenica 15 marzo, Montesilvano ospiterà la nona edizione della Scuola di Formazione per Studenti, promossa dal Movimento studenti di Azione cattolica. L’evento riunirà studenti provenienti da diverse regioni italiane, che parteciperanno a incontri, workshop e attività di formazione. La manifestazione si svolgerà nella città costiera, con momenti dedicati a confronto e approfondimenti.
Da venerdì 13 a domenica 15 marzo Montesilvano ospiterà la nona edizione della Scuola di Formazione per Studenti (Sfs) promossa dal Movimento studenti di Azione cattolica (Msac). Come riporta l'Agi, circa duemila studenti delle scuole superiori, provenienti dalle diocesi di tutta Italia, si ritroveranno al Pala Dean Martin per tre giorni di formazione, confronto e laboratori sul tema "High Hopes". L'esperienza si inserisce nel solco dei percorsi di innovazione educativa e degli obiettivi dell'educazione civica, con un'attenzione particolare anche alle prospettive legate alla piattaforma ministeriale "Scuola Futura".
