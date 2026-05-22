Un rapper nato a Nicosia, in provincia di Enna, il 22 maggio 1979, ha costruito una carriera che unisce temi personali e riflessioni sulla società nei suoi testi. La sua musica riflette un legame stretto con la sua esperienza e con le problematiche sociali, mantenendo una coerenza nel tempo. Conosciuto come Marracash, il suo vero nome è Fabio Bartolo Rizzo. Ha spesso dichiarato che la musica, come l’amore, richiede cura e rispetto per essere ricambiata.

«L a musica è come l’amore: se la tratti bene, vieni ripagato». E Marracash, al secolo Fabio Bartolo Rizzo, questo patto lo ha mantenuto fino in fondo. Gemelli, veloce come il pensiero e doppio come ogni verità, porta dentro di sé il respiro dell’aria e il peso della terra. “King Marracash”: il trailer ufficiale del docufilm X Leggi anche › Elodie e l’ex Marracash si sono davvero riavvicinati? Perché nel suo cielo Venere, Marte e Mercurio in Toro chiedono radici, corpo e resistenza. È lì che il talento diventa sostanza. Saturno e Urano in Vergine scolpiscono invece la necessità di perfezionarsi. E poi Giove in Leone è il fuoco che pretende di essere visto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il rapper, nato a Nicosia (Enna) il 22 maggio 1979, da sempre fonde nei suoi testi temi intimi ed esistenziali con la critica sociale

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