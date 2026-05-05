temi sociali sulle note hip hop laboratori con il rapper amir

A maggio, presso il centro giovanile di Pianoro, prenderà il via un laboratorio di scrittura rap condotto dal rapper Amir Issaa. L'iniziativa prevede incontri rivolti ai giovani interessati a esplorare il mondo dell'hip hop, con un focus sui temi sociali spesso trattati nelle note musicali del genere. L’attività mira a offrire uno spazio di confronto e creazione attraverso sessioni di scrittura e approfondimenti culturali.

A maggio al centro giovanile Pianoro Factory è in partenza un laboratorio di scrittura rap con Amir Issaa, rapper, autore ed educatore. Il laboratorio è gratuito e aperto a tutte e tutti e si terrà: giovedì 14 maggio e venerdì 22 maggio dalle 18 alle 20. Venerdì 29 maggio dalle 21 ci sarà una restituzione finale aperta al pubblico con una condivisione dei brani scritti dai partecipanti. Il laboratorio permette a chi partecipa di sviluppare competenze linguistiche e creative attraverso la musica, utilizzando la scrittura come strumento per raccontare se stessi, riflettere sulle proprie esperienze e dare forma alle proprie idee. Amir Issaa è nato e cresciuto a Roma, figlio di padre egiziano e madre italiana.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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