Nato a Livorno il 4 marzo 1964 Virzì ci rappresenta con i suoi temi | dalla genitorialità ai conflitti di famiglia

Paolo Virzì, nato a Livorno il 4 marzo 1964, è un regista che si concentra su temi come la genitorialità e i conflitti familiari. Con occhi chiari e inquieti, utilizza un’ironia sottile e una lucidità che amplia lo sguardo sulla vita quotidiana. Il suo modo di raccontare il cinema si distingue per l’emotività e la sensibilità con cui affronta le tematiche di relazione e famiglia.

Paolo Virzì, Pesci purissimo, porta nel cinema l'emotività del suo segno. Lo raccontano gli occhi chiari, inquieti, accesi da un'ironia sottile e da una lucidità che allarga lo sguardo come un grandangolo sulla nostro vivere quotidiano. L'ascendente Toro rivela l'ostinazione silenziosa nel raggiungere la meta, la pazienza e un talento quasi sensoriale nel captare odori, suoni, vibrazioni delle città, da Livorno a Roma. Nei suoi film l'Italia si mostra nuda: ora arrogante e fragile, ora tenerissima e smarrita. Spesso Infelicemente poetica. È uno stato d'animo che la Luna in Scorpione gli consente di scandagliare senza paura, trasformando le fragilità private in affresco collettivo.