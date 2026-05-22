Il rapinatore seriale delle farmacie in carcere dopo l’ultimo colpo messo a segno in via Marcona

Un uomo di 58 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Milano in seguito a un colpo avvenuto il 14 maggio in una farmacia di via Marcona. L'individuazione è arrivata dopo un sopralluogo delle forze dell'ordine, che hanno individuato e fermato il sospettato mentre tentava di fuggire con il bottino. L'arresto si inserisce in un'indagine più ampia che riguarda una serie di rapine compiute dallo stesso soggetto nel capoluogo lombardo.

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Milano, 22 maggio 2026 – La Polizia di Stato di Milano ha arrestato in flagranza di reato un italiano di 58 anni, pluripregiudicato, per una rapina commessa il 14 maggio in una farmacia. Gli agenti della Squadra Investigativa del commissariato Monforte-Vittoria, durante un servizio di pattugliamento, hanno fermato il 58enne che aveva appena compiuto una rapina ai danni della farmacia di via Marcona. Com’è avvenuta l’indagine . Gli agenti di via Poma, attraverso le registrazioni degli impianti di registrazione delle farmacie e la collaborazione delle farmaciste rapinate, hanno individuato l'uomo quale possibile autore di altre rapine commesse con lo stesso modus operandi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il rapinatore seriale delle farmacie in carcere dopo l’ultimo colpo messo a segno in via Marcona ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Milano, rapinatore seriale incastrato dopo 5 colpi con il cacciavite tra farmacie e fast-foodUn arresto al termine di un’operazione della Polizia di Stato che ha portato alla custodia cautelare in carcere di un cittadino italiano di 38 anni,... Milano, arrestato rapinatore seriale di farmacieLa Polizia di Stato di Milano ha arrestato in flagranza di reato un cittadino italiano di 58 anni, pluripregiudicato, per la rapina commessa il 14... Il rapinatore seriale delle farmacie in carcere dopo l’ultimo colpo messo a segno in via MarconaMilano, il pluripregiudicato 58enne fermato dagli agenti del commissariato Monforte-Vittoria sarebbe responsabile di un altro colpo avvenuto il 14 maggio. Un’indagine dovrà appurare se è l’autore di ... ilgiorno.it Arrestato rapinatore seriale di farmacie: ha colpito sette volte in un meseI carabinieri hanno fermato un torinese di 41 anni accusato di sette rapine tra Torino, Nichelino e Moncalieri in poco più di un mese. Decisive le immagini ... torino.repubblica.it