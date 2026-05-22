Il Provolone del Monaco Dop compie vent’anni | tre giorni di eventi e degustazioni a Vico Equense

Il Provolone del Monaco Dop festeggia due decenni di tutela e di presenza sul mercato. Per celebrare questo traguardo, a Vico Equense sono in programma tre giorni di eventi e degustazioni dedicati a questa specialità, che rappresenta un elemento importante della tradizione gastronomica locale. La ricorrenza rinnova l’impegno nella valorizzazione del formaggio e rafforza il legame tra il prodotto, il territorio e le comunità che lo producono. La manifestazione coinvolge produttori, appassionati e visitatori interessati a conoscere meglio questa eccellenza.

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