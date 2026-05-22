Il Provolone del Monaco Dop compie vent’anni | tre giorni di eventi e degustazioni a Vico Equense
Il Provolone del Monaco Dop festeggia due decenni di tutela e di presenza sul mercato. Per celebrare questo traguardo, a Vico Equense sono in programma tre giorni di eventi e degustazioni dedicati a questa specialità, che rappresenta un elemento importante della tradizione gastronomica locale. La ricorrenza rinnova l’impegno nella valorizzazione del formaggio e rafforza il legame tra il prodotto, il territorio e le comunità che lo producono. La manifestazione coinvolge produttori, appassionati e visitatori interessati a conoscere meglio questa eccellenza.
Vent’anni di tutela Dop e un legame sempre più stretto con il territorio, la cultura gastronomica e la memoria collettiva della Penisola Sorrentina e dei Monti Lattari. Da oggi al 24 maggio il Complesso della SS. Trinità di Vico Equense ospita “Ventennale Provolone del Monaco Dop – Il Gesto e la Memoria”, iniziativa promossa dal Consorzio di Tutela del Provolone del Monaco Dop con il patrocinio della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Vico Equense. Tre giornate che metteranno insieme studenti, produttori, allevatori, casari, istituzioni e cittadini attorno a uno dei prodotti simbolo dell’identità gastronomica campana. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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