Il Provolone del Monaco Dop ha 20 anni tre giorni di festa a Vico | tra gli ospiti Gino Riviecco e Gennarino Esposito

Il Provolone del Monaco Dop compie vent'anni e a Vico si svolgono tre giorni di eventi per celebrare questa ricorrenza. La manifestazione vede la partecipazione di personalità del settore gastronomico, tra cui il pizzaiolo e lo chef noto per le sue creazioni. Durante la festa vengono organizzate degustazioni, incontri e momenti dedicati alla cultura del formaggio, attirando visitatori e appassionati. La celebrazione rappresenta un'occasione per mettere in luce la storia e le caratteristiche distintive di questo prodotto.

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Tempo di festeggiamenti per il Consorzio di Tutela del Provolone del Monaco Dop che tocca i venti anni ed organizza una kermesse, lunga tre giorni, per festeggiare nel migliore dei modi questo prestigioso traguardo. Dal 22 al 24 maggio 2026, il Complesso Monumentale della SS. Trinità di Vico Equense accoglierà un programma variegato di eventi che celebrano la cultura locale, la tradizione casearia e la valorizzazione di uno dei prodotti emblematici della Penisola Sorrentina e dei Monti Lattari. Il programma, concepito per intrecciare memoria, gastronomia, formazione e intrattenimento, coinvolgerà studenti, produttori, istituzioni, chef e cittadini in un racconto collettivo dedicato all’eccellenza del Provolone del Monaco DOP, un prodotto tutelato e riconosciuto da vent’anni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento A Vico Equense l’evento dedicato al Provolone del Monaco DopTempo di festeggiamenti per il Consorzio di Tutela del Provolone del Monaco Dop che tocca i venti anni ed organizza una kermesse, lunga tre giorni,... Provolone del Monaco Dop, produzione in crescita del 10% nei primi tre mesi del 2026Tempo di lettura: 2 minutiPasqua serena per il Consorzio di Tutela del Provolone del Monaco Dop: la produzione è aumentata nei primi tre mesi del... #Cronaca Pizza d’aMare 2026: Il Trionfo del Gusto a Marina di Meta x.com Vent’anni di Provolone del Monaco DOP: tre giorni di festa a Vico EquenseVent'anni di storia, identità e formaggio d'eccellenza. Il Consorzio di Tutela del Provolone del Monaco DOP festeggia il suo ventennale con tre giorni di ... cronachedellacampania.it Vent’anni di tradizione e identità: a Vico Equense il grande evento dedicato al Provolone del Monaco Dop con Gennarino Esposito e Gino RivieccioVico Equense, 15 Maggio - Tempo di festeggiamenti per il Consorzio di Tutela del Provolone del Monaco Dop che tocca i venti anni ed organizza una kermesse, ... sciscianonotizie.it