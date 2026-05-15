A Vico Equense l’evento dedicato al Provolone del Monaco Dop

A Vico Equense, dal 22 al 24 maggio 2026, si svolgerà un evento dedicato al Provolone del Monaco Dop. La manifestazione si terrà nel Complesso Monumentale della SS. Trinità e prevederà diverse iniziative, tra esposizioni, assaggi e incontri con produttori locali. Il focus sarà sulla promozione di uno dei formaggi più rappresentativi della Penisola Sorrentina e dei Monti Lattari. La kermesse coinvolgerà operatori del settore e appassionati di gastronomia.

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