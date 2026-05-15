A Vico Equense l’evento dedicato al Provolone del Monaco Dop
A Vico Equense, dal 22 al 24 maggio 2026, si svolgerà un evento dedicato al Provolone del Monaco Dop. La manifestazione si terrà nel Complesso Monumentale della SS. Trinità e prevederà diverse iniziative, tra esposizioni, assaggi e incontri con produttori locali. Il focus sarà sulla promozione di uno dei formaggi più rappresentativi della Penisola Sorrentina e dei Monti Lattari. La kermesse coinvolgerà operatori del settore e appassionati di gastronomia.
Tempo di festeggiamenti per il Consorzio di Tutela del Provolone del Monaco Dop che tocca i venti anni ed organizza una kermesse, lunga tre giorni, per festeggiare nel migliore dei modi questo prestigioso traguardo. Dal 22 al 24 maggio 2026, il Complesso Monumentale della SS. Trinità di Vico Equense accoglierà un programma variegato di eventi che celebrano la cultura locale, la tradizione casearia e la valorizzazione di uno dei prodotti emblematici della Penisola Sorrentina e dei Monti Lattari. Si darà inizio alle celebrazioni venerdì 22 maggio, con una mattinata focalizzata sui giovani. A partire dalle 9.30, presso la Sala delle Colonne,... 🔗 Leggi su 2anews.it
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