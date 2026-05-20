Da venerdì 22 a domenica 24 maggio, la città ospita una tre giorni organizzata da Gioventù nazionale presso il Centro sportivo Rugby Roma Olimpic Club, in via di Tor Pagnotta 351. L’evento comprende attività di politica, sport e ambiente, e si conclude con una sfida contro il sindaco di Roma. La manifestazione si svolge in un’area dedicata alle iniziative giovanili e coinvolge partecipanti di diverse età. La sede è stata allestita appositamente per accogliere gli eventi programmati nel fine settimana.

“Onda d’Urbe”. È partito il conto alla rovescia per la tre giorni di Gioventù nazionale Roma che si svolgerà nella Capitale da venerdì 22 a domenica 24 maggio presso il Centro sportivo Rugby Roma Olimpic Club, via di Tor Pagnotta 351. Particolarmente evocativo il sottotitolo, “Risalendo il Tevere per la Roma che vogliamo” che richiama l’identità dinamica che caratterizza la prima festa totalmente romana dell’organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia, guidata da Francesco Todde. Anche la location sportiva è una precisa scelta di campo della kermesse, spiegano gli organizzatori. Tornei sportivi e momenti ludici avranno ampio spazio nel ricco programma della tre giorni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Onda d’urbe”: da venerdì a Roma la tre giorni di Gioventù nazionale. Politica, sport, ambiente e la sfida a Gualtieri

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