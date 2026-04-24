Immaginaria 2026 | a Roma tre giorni di cinema delle donne tra visioni politica e desiderio

Dal 8 al 10 maggio 2026, il Cinema Nuovo Sacher di Roma ospiterà la XXI edizione di Immaginaria, festival internazionale dedicato al cinema lesbico, femminista e indipendente. La manifestazione prevede tre giorni di proiezioni, incontri e approfondimenti, con un focus su temi legati a visioni femminili, politica e desiderio. L’evento rappresenta uno degli appuntamenti principali nel panorama cinematografico dedicato alle donne e alle tematiche LGBTQ+.

Dall’8 al 10 maggio 2026 il Cinema Nuovo Sacher di Roma ospita la XXI edizione di Immaginaria – International Film Festival of Lesbians & Other Rebellious Women, uno degli appuntamenti più importanti dedicati al cinema lesbico, femminista e indipendente. Tre giorni intensi di proiezioni, incontri e dialoghi che mettono al centro narrazioni spesso marginalizzate, offrendo uno spazio libero e necessario di espressione artistica e riflessione politica. Il festival si conferma come un punto di riferimento per il panorama internazionale, capace di unire cinema, attivismo e cultura, dando voce a storie che attraversano temi come identità, desiderio, maternità, corpo, discriminazione e resistenza.🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

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