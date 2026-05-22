Il prof testimone della strage di Modena | Scene di guerra Sono sconvolto ma torno a scuola per i miei studenti

Il 16 maggio, in via Emilia Centro a Modena, si sono verificati momenti di grande tensione durante una strage. Tra le persone presenti c’era anche un insegnante che ha assistito alle scene, descritte come simili a quelle di una guerra. Nonostante lo shock, ha deciso di tornare a scuola per continuare a seguire i propri studenti. La testimonianza di questo professore, rilasciata a Fanpage, contribuisce a ricostruire quanto accaduto in quella giornata.

Tra le persone che sabato 16 maggio si trovano in via Emilia Centro durante la strage di Modena c'era anche Silvano Ruccolo, che con Fanpage.it ripercorre quei momenti: "Quelle immagini non lasciano mai la mia testa, ma oggi torno a scuola". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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STRAGE COMMISSIONATA UNA TESTIMONE, RACCONTA A IL GIORNALE

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(Trama odiata) Quella cosa davvero terribile che l'autore vuole che tu faccia finta che il personaggio non abbia mai fatto reddit