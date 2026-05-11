Studente porta al prof di storia proiettile da mortaio della guerra mondiale | scuola evacuata a Modena
Uno studente di un liceo di Modena ha portato in classe un proiettile da mortaio risalente alla guerra mondiale, scatenando l'intervento delle autorità. La scuola è stata evacuata e sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno esaminato l'oggetto. Dopo i controlli, il proiettile è risultato non pericoloso e l'incidente si è concluso senza ulteriori conseguenze.
L'idea del giovane studente ha fatto scattare il piano di sicurezza al liceo Muratori San Carlo di Modena dove l'istituto è stato evacuato e sono intervenuti i carabinieri per analizzare il proiettile che si è rivelato però non pericoloso.🔗 Leggi su Fanpage.it
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