Federico Russo | Sono single ma in amore sono come Mimmo de I Cesaroni Da piccolo portavo la prof sul set

Federico Russo, attore noto per il ruolo di Mimmo nella serie televisiva, ha condiviso alcuni dettagli della sua vita, spiegando di essere attualmente single. Ha ricordato il suo passato, quando da bambino accompagnava l'insegnante di sostegno sui set e ha descritto il personaggio di Mimmo come un ragazzo dolce, ma anche serio e responsabile. La sua esperienza nel tornare a interpretare il ruolo include anche ricordi legati alla sua infanzia e alla crescita personale.

Da 'piccolo di casa' a insegnante di sostegno, Federico Russo ha raccontato a Fanpage.it come è stato tornare nei panni di Mimmo ne I Cesaroni: "È un ragazzo dolce e allo stesso tempo serio e responsabile". La prima volta sul set della serie aveva 9 anni: "Mi divertivo, era come un luna park. Avevo una prof sul set che mi faceva studiare". E l'amore? "Oggi sono single".🔗 Leggi su Fanpage.it

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