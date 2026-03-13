Ai Salesiani il pranzo con alcuni abruzzesi illustri di Forlì | tra gli ospiti anche il procuratore Cieri

Giovedì all’istituto salesiano Orselli di Forlì si è tenuto un pranzo dedicato agli abruzzesi che risiedono o lavorano nel territorio. Tra gli ospiti presenti c’era anche il procuratore. L’evento ha coinvolto alcuni rappresentanti di quella comunità e i salesiani dell’istituto. L’iniziativa ha visto la partecipazione di diverse persone, creando un momento di incontro tra le due realtà.

All’incontro conviviale hanno partecipato numerose figure istituzionali, professionali e imprenditoriali di rilievo, la maggior parte accomunati dalle origini abruzzesi, altri, invece, amici del centro dei Salesiani Si è svolto giovedì all’istituto salesiano Orselli di Forlì un pranzo speciale dedicato agli abruzzesi che vivono o lavorano nel territorio forlivese. L’iniziativa è stata promossa dal direttore del Cnos-Fap dei Salesiani di Forlì, Sergio Barberio, su suggerimento e con la collaborazione dell’imprenditore abruzzese Italo Carfagnini, con l’obiettivo di riunire alcune delle personalità più rappresentative della comunità e altri amici del centro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

