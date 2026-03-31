Durante un evento presso il Seminario vescovile, Giovanni Paparcuri, testimone sopravvissuto a un attentato mafioso e collaboratore di Falcone e Borsellino, ha preso la parola per condividere la propria esperienza. La cerimonia ha visto anche la partecipazione di studenti di un liceo locale, che hanno mostrato un interesse particolare per i temi della legalità e dell’impegno civile. La scena si è svolta in un'atmosfera di rispetto e attenzione.

Un silenzio che vale più di mille applausi. È quello che si è posato sulla cappella del Seminario vescovile quando Giovanni Paparcuri — sopravvissuto a un attentato mafioso, collaboratore diretto di Falcone e Borsellino — ha preso il microfono e ha cominciato a raccontare. In sala c’erano decine di studenti del Liceo Rossi-Pascoli, autorità, forze dell’ordine, magistrati. Nessuno fiatava. Quel silenzio era la misura di una giornata straordinaria grazie all’evento ’ La scelta del dottor Borsellino ’, nato da un’idea dell’avvocato Carmela Federico, presidente dell’associazione La Rivincita, che ha condotto l’intera manifestazione. Attorno a un’idea forte — la scelta di Borsellino come modello di vita — un evento che ha coinvolto istituzioni, scuola, magistratura, forze dell’ordine, arte e musica in un abbraccio unico e coerente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La ’scelta’ della legalità di Falcone e Borsellino e l’impegno dei liceali

Articoli correlati

Leggi anche: ’La scelta di Borsellino’. Studenti del Classico a lezione di legalità

Cantiere finito, inaugura la mensa della scuola Falcone BorsellinoQuella di domani, 9 febbraio, è una giornata importante sul fronte della scuola e dell'istruzione a Cadoneghe.

Contenuti e approfondimenti

Discussioni sull' argomento La ’scelta’ della legalità di Falcone e Borsellino e l’impegno dei liceali; Una vita per la legalità, il ricordo che diventa impegno; Cantù legge 1.117 nomi al parco Falcone e Borsellino: la memoria delle vittime diventa voce dei ragazzi; L'eredità di Falcone e Borsellino: una mostra ricorda i due eroi della lotta alla mafia.

La ’scelta’ della legalità di Falcone e Borsellino e l’impegno dei licealiSuccesso dell’evento promosso dall’associazione ’La rivincita’. Le testimonianze di Giovanni Paparcuri e Gaspare Sturzo. lanazione.it

Hanno dimenticato uno zainetto di scuola in via Falcone, vicino alla scuola Fornaciari. Si trova presso la signora Tardonato al numero 29. Condividete per favore così arriva a chi l’ha perso - facebook.com facebook

Napoli, le mie considerazioni sui lavori in via Aniello Falcone x.com