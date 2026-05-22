Il processo alla ’ndrangheta Chieste 6 condanne fino a 15 anni

In un procedimento giudiziario che riguarda l’attività della ’ndrangheta, sono state avanzate richieste di condanna per sei imputati, con pene che arrivano fino a 15 anni di reclusione. L’imputato principale, Michele Oppedisano, non ha ricevuto ancora una sentenza definitiva poiché sarà sottoposto a una perizia per accertare eventuali problemi neurologici che potrebbero aver influenzato le sue capacità mentali. La discussione si è concentrata sulle aggravanti e sugli elementi di responsabilità legati all’indagine.

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