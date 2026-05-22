Il processo alla ’ndrangheta Chieste 6 condanne fino a 15 anni
In un procedimento giudiziario che riguarda l’attività della ’ndrangheta, sono state avanzate richieste di condanna per sei imputati, con pene che arrivano fino a 15 anni di reclusione. L’imputato principale, Michele Oppedisano, non ha ricevuto ancora una sentenza definitiva poiché sarà sottoposto a una perizia per accertare eventuali problemi neurologici che potrebbero aver influenzato le sue capacità mentali. La discussione si è concentrata sulle aggravanti e sugli elementi di responsabilità legati all’indagine.
Chieste 6 condanne fino a 15 anni di reclusione, ma non per l’imputato principale, Michele Oppedisano, che verrà sottoposto a una perizia per valutare eventuali problemi neurologici che ne avrebbero minato le capacità. A presentarle le pm della Procura della Direzione distrettuale antimafia di Milano, Paola Biondolillo e Sara Ombra, nella loro requisitoria al processo al Tribunale di Monza sulla presunta rete mafiosa del Comasco che si riuniva nei locali del supermercatino Paper Market di Correzzana, sgominata con gli arresti nel 2021. Al dibattimento, dove si è costituita parte civile WikiMafia, la prima e più grande enciclopedia sulle... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
The Ndrangheta: Italys most powerful mafia empire
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