In un processo legato a presunti legami tra la ’ndrangheta e attività illecite in Brianza, sono state avanzate quattro richieste di condanna che arrivano fino a 11 anni di reclusione, con l'aggravante del metodo mafioso. Contestualmente, sono state chieste altre quattro assoluzioni per prescrizione. Le accuse riguardano il coinvolgimento in episodi che vanno dalla movida locale allo spaccio di droga e all’usura.

Quattro richieste di condanna fino a 11 anni di reclusione per l’aggravante del metodo mafioso e quattro di assoluzione per prescrizione. A presentarle nella sua requisitoria la pm della Procura della Direzione distrettuale antimafia Sara Ombra al processo al Tribunale di Monza per le ritenute mani della ‘ndrangheta su movida e giro dei buttafuori, droga e recupero crediti anche in Brianza. La pena più alta è stata chiesta per estorsione aggravata dal metodo mafioso per Claudio D’Ambrosio e Gianluigi Familiari, insieme ad altre due pene di 6 anni per droga, mentre risultano ormai cancellate dal colpo di spugna della prescrizione per altri quattro imputati le accuse sempre di droga e di intestazione fittizia di beni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La ’ndrangheta e gli ’affari’ in Brianza. Dalla movida a spaccio e usura. Chieste 4 condanne fino a 11 anni

Ndrangheta fermò l’auto sbagliata — ciò che trovarono dentro li terrorizzò.

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