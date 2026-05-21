In un procedimento giudiziario che riguarda attività illecite legate alla criminalità organizzata in Brianza, sono state formulate sei richieste di condanna con pene che arrivano fino a 15 anni di carcere. La causa coinvolge un gruppo criminale collegato a un noto centro commerciale della zona. Tra gli imputati, uno si trova in attesa di una perizia medica volta a verificare eventuali problemi neurologici che potrebbero aver influito sulla sua capacità di partecipare al processo. La decisione finale sui singoli casi sarà presa nelle prossime settimane.

Correzzana (Monza Brianza), 21 maggio 2026 - Sei richieste di condanna fino a 15 anni di reclusione, ma non per l'imputato principale, Michele Oppedisano, che verrà sottoposto ad una perizia per valutare eventuali problemi neurologici che ne avrebbero minato le capacità. A presentarle le pm della Procura della Direzione distrettuale antimafia di Milano Paola Biondolillo e Sara Ombra nella loro requisitoria al processo al Tribunale di Monza sulla presunta rete mafiosa del Comasco che si riuniva nei locali del supermercatino "Paper Market" di Correzzana, sgominata con gli arresti nel 2021. Al dibattimento, dove si è costituita parte... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - ‘Ndrangheta in Brianza: chieste condanne fino a 15 anni per il clan del Paper Market

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