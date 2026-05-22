Il principe William inaugura struttura di assistenza sulle isole Scilly
Il principe William ha partecipato all’inaugurazione di una nuova struttura di assistenza presso l’ospedale delle isole Scilly, situato nell’arcipelago al largo della Cornovaglia. La cerimonia si è svolta tra scambi di strette di mano e conversazioni informali con il personale sanitario e i residenti locali. La struttura, destinata a migliorare i servizi medici nell’area, è stata ufficialmente aperta dal membro della famiglia reale durante una visita ufficiale. La giornata è proseguita con incontri e visite ai reparti dell’ospedale.
Tra chiacchiere e strette di mano, il principe William ha inaugurato una struttura di assistenza nell’ospedale delle isole Scilly, l’arcipelago al largo della Cornovaglia. Con una capienza di 15 ospiti, l’edificio si trova a St Mary’s, l’isola più grande dell’arcipelago, che dista circa 45 chilometri dall’estrema propaggine occidentale dell’Inghilterra, ed è stato realizzato in partnership con il Ducato di Cornovaglia. In quanto principe di Galles e quindi alla guida del Ducato, William è stato fortemente coinvolto nello sviluppo dell’assistenza sanitaria alle Isole Scilly. Questo articolo Il principe William inaugura struttura di assistenza... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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