Il principe William inaugura struttura di assistenza sulle isole Scilly

Il principe William ha partecipato all’inaugurazione di una nuova struttura di assistenza presso l’ospedale delle isole Scilly, situato nell’arcipelago al largo della Cornovaglia. La cerimonia si è svolta tra scambi di strette di mano e conversazioni informali con il personale sanitario e i residenti locali. La struttura, destinata a migliorare i servizi medici nell’area, è stata ufficialmente aperta dal membro della famiglia reale durante una visita ufficiale. La giornata è proseguita con incontri e visite ai reparti dell’ospedale.

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