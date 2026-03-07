Il principe William ha chiamato il telefono della Gear Farm Pasty Company di Helston, una realtà locale specializzata nella produzione di cornish pasties. Durante la conversazione, ha chiesto come potesse aiutare, mostrando interesse per i tradizionali pasticci della Cornovaglia. La compagnia produce ogni giorno mezzelune di pasta ripiena di manzo, patate, cipolle e rape gialle, ingredienti tipici della regione.

« How can I help you? », come posso aiutarla?, chiede il principe William al telefono della Gear Farm Pasty Company di Helston, che ogni giorno sforna i tradizionali c ornish pasties, le mezzelune di pasta ripiena di manzo, patate, cipolle e rape gialle tipiche della Cornovaglia. Dall’altro capo del telefono, l’ignara Mrs. Josie – ma il principe fraintende e la chiama Juicy, “appetitosa” – ne ordina una dozzina, che la signora passerà più tardi a ritirare. dalle mani “in pasta” dell’erede al trono d’Inghilterra nonché Duca di Cornovaglia, per l’occasione impegnato in cucina con tanto di grembiule. View this post on Instagram William ha incontrato in Cornovaglia le comunità colpite da Storm Goretti, la tempesta che a gennaio ha lasciato decine di migliaia di case senza elettricità e acqua. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il principe William fa i cornish pasties

Il principe William e Kate Middleton sul red carpet dei BAFTA sono la migliore risposta della royal family allo scandalo dell'ex principe AndreaThe show must go on! Titolano i media britannici per raccontare l’arrivo del principe William e della principessa Catherine ai BAFTA Film Awards, che...

“Lui è molto, molto bravo”: Kate Middleton fa una battuta in pubblico al principe William, lui si imbarazza e arrossisceDopo quindici anni di matrimonio, William e Kate si scambiano complimenti come quando lui, davanti all’altare, le sussurrò “sei bellissima”.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il principe William fa i cornish pasties.

Temi più discussi: Lui è molto, molto bravo: Kate Middleton fa una battuta in pubblico al principe William, lui si imbarazza e arrossisce; Panettiere reale | Il principe William fa i cornish pasties; Il principe William diventa scienziato (solo per un giorno); Il gesto che fa discutere: La principessa Kate risponde di no alla richiesta di un autografo, ecco perché | blue News.

Lui è molto, molto bravo: Kate Middleton fa una battuta in pubblico al principe William, lui si imbarazza e arrossisceDurante una visita in Galles, Kate ha fatto un complimento inaspettato al marito che ha reagito arrossendo visibilmente ... ilfattoquotidiano.it

Kate Middleton fa arrossire William in pubblico, la battuta che lo imbarazzaKate Middleton fa una battuta su William e lui arrossisce. Non si aspettava questo complimento, era in evidente imbarazzo. dilei.it

L’invito di Edward Maya e William Imola è perentorio: “Balla!” - facebook.com facebook