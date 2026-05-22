Il principe Andrea indagato anche per reati sessuali Si allarga l’indagine | La polizia cerca nuovi testimoni

L’indagine che coinvolge l’ex principe Andrea si estende, con le autorità che stanno cercando nuovi testimoni. La polizia ha avviato ulteriori accertamenti, ampliando il numero di persone ascoltate nell’ambito delle indagini. La questione riguarda anche accuse di reati sessuali, che hanno portato a un incremento delle verifiche ufficiali. La procedura giudiziaria prosegue senza che siano stati resi noti dettagli specifici sui nuovi testimoni o sui possibili sviluppi procedurali.

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Roma, 22 maggio 2026 – La posizione di Andrew Mountbatten-Windsor, l’ex principe Andrea, si complica ulteriormente. La Thames Valley Police, impegnata da mesi in un’ indagine definita già “senza precedenti” nei confronti del fratello minore di re Carlo III, ha lanciato un appello pubblico per raccogliere nuove testimonianze relative a presunti comportamenti sessuali illeciti, episodi di corruzione, frode e diffusione di informazioni riservate. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Guardian, gli investigatori ritengono che possano esistere altre persone in grado di fornire elementi utili sull’ ex duca di York e sui suoi rapporti con Jeffrey Epstein, il finanziere americano morto in carcere nel 2019 e accusato di traffico sessuale di minori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il principe Andrea indagato anche per reati sessuali. Si allarga l’indagine: “La polizia cerca nuovi testimoni” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video L'ex principe Andrea indagato per presunti reati sessuali. Una donna denuncia: «Mi portò a Windsor» Sullo stesso argomento Caso Epstein, si complica la posizione del principe Andrea: nuova indagine per presunti reati sessualiABBONATI A DAYITALIANEWS L’ex duca di York al centro di ulteriori verifiche della polizia britannica Si aggrava la posizione del principe Andrea... Gb, ex principe Andrea indagato per presunti reati sessuali(Adnkronos) – La polizia sta indagando sull'ex principe Andrew per presunti reati sessuali. Scandalo Epstein,l'ex principe Andrea indagato anche per sospetti reati sessuali. Si aggrava la sua posizione, secondo informazioni di Sky che cita fonti della polizia britannica. Finora l'ex duca era sotto indagine solo per il sospetto di cattiva condotta in un uffi x.com Il principe Andrea indagato anche per reati sessuali. Si allarga l’indagine: La polizia cerca nuovi testimoniScandalo Epstein, dopo i sospetti di abuso d’ufficio, emergono ora nuove accuse legate a presunti reati sessuali. Le autorità: Ogni nuova denuncia verrà esaminata in modo rigoroso ... quotidiano.net Ex principe Andrea, media: si indaga anche su presunti reati sessualiSi aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Ca ... msn.com