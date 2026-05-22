Caso Epstein si complica la posizione del principe Andrea | nuova indagine per presunti reati sessuali
La posizione dell’ex duca di York si fa più complicata nel caso Epstein, con la polizia britannica che avvia una nuova indagine per presunti reati sessuali. Le autorità stanno esaminando ulteriori elementi e dettagli legati alle accuse che coinvolgono il personaggio, mentre le indagini continuano a focalizzarsi su possibili connessioni e responsabilità. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e ha portato a un aumento delle verifiche sulla sua condotta passata.
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’ex duca di York al centro di ulteriori verifiche della polizia britannica. Si aggrava la posizione del principe Andrea nell’ambito delle indagini britanniche legate ai suoi rapporti con il finanziere americano Jeffrey Epstein, morto nel 2019 e accusato di traffico e sfruttamento sessuale di minori. Secondo quanto riportato da Sky News Uk, il figlio della regina Elisabetta II sarebbe ora coinvolto anche in una nuova indagine preliminare relativa a presunti reati sessuali, dopo la denuncia presentata da una donna. Gli investigatori cercano altre possibili vittime. La polizia britannica starebbe inoltre cercando ulteriori testimonianze da parte di presunte vittime legate al giro di Epstein. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Caso Epstein: arrestato l'ex principe Andrea Windsor-Mountbatten.
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