Caso Epstein si complica la posizione del principe Andrea | nuova indagine per presunti reati sessuali

La posizione dell’ex duca di York si fa più complicata nel caso Epstein, con la polizia britannica che avvia una nuova indagine per presunti reati sessuali. Le autorità stanno esaminando ulteriori elementi e dettagli legati alle accuse che coinvolgono il personaggio, mentre le indagini continuano a focalizzarsi su possibili connessioni e responsabilità. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e ha portato a un aumento delle verifiche sulla sua condotta passata.

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