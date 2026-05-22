Il principe Andrea fu raccomandato dalla regina Elisabetta per ricoprire l’incarico di inviato speciale per il commercio

Nel 2001, la regina Elisabetta II chiese ufficialmente al governo britannico di nominare il principe Andrea come inviato speciale per il commercio e gli investimenti internazionali. La richiesta fu accompagnata da un’espressione di forte desiderio da parte della sovrana di vedere suo figlio ricoprire quel ruolo. La decisione di procedere con la nomina non incontrò opposizioni ufficiali e fu confermata in quegli anni, senza che siano stati resi pubblici dettagli sui passaggi successivi o sulle modalità di incarico.

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