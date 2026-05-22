Il principe Andrea fu raccomandato dalla regina Elisabetta per ricoprire l’incarico di inviato speciale per il commercio
Nel 2001, la regina Elisabetta II chiese ufficialmente al governo britannico di nominare il principe Andrea come inviato speciale per il commercio e gli investimenti internazionali. La richiesta fu accompagnata da un’espressione di forte desiderio da parte della sovrana di vedere suo figlio ricoprire quel ruolo. La decisione di procedere con la nomina non incontrò opposizioni ufficiali e fu confermata in quegli anni, senza che siano stati resi pubblici dettagli sui passaggi successivi o sulle modalità di incarico.
Alle richieste della regina non si può dire di no, e non ha potuto farlo neanche il governo britannico, nel 2001, quando Elisabetta II manifestò il “forte desiderio” di vedere suo figlio nominato al ruolo di inviato speciale per il commercio internazionale e gli investimenti. Come annunciato durante il dibattito parlamentare avvenuto lo scorso febbraio, subito dopo l’arresto di Andrea Mountbatten-Windsor, durato 11 ore e avvenuto a Sandringham il 19 dello stesso mese, Londra ha reso pubblici i dossier interni legati alla sua nomina. In gennaio, a seguito della pubblicazione da parte del Dipartimento di Giustizia Americano degli Epstein... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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