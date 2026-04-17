La Regina Elisabetta pagò 16 milioni per salvare Andrea dallo scandalo Epstein il biografo | Fu un errore

Secondo un biografo, la regina Elisabetta avrebbe contribuito con 16 milioni di sterline per coprire una somma relativa a un accordo del principe Andrew con Virginia Giuffre. La decisione di finanziare questa transazione, definita come un errore, è stata rivelata come parte di un resoconto che analizza le azioni della sovrana in relazione a uno scandalo coinvolgente il nipote.

Il biografo Robert della Regina Elisabetta rivela che la decisione di Elisabetta II di finanziare l'accordo da 16 milioni del principe Andrew con Virginia Giuffre "passerà alla storia come un errore".🔗 Leggi su Fanpage.it

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