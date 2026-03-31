Un nuovo libro dello storico Hugo Vickers svela dettagli sulla morte del duca di Edimburgo nel 2021, rivelando che la regina Elisabetta non era con lui al momento del decesso. Vickers riferisce che il principe se ne andò senza salutarla, suscitando un forte dolore nella sovrana. La narrazione si concentra sui dettagli della fine della vita del duca e i sentimenti della regina in quei momenti.

La nuova biografia rivela anche che Filippo se ne andò com'era nel suo stile: senza clamori, né annunci né addii. Secondo Vickers, la sera prima della morte «si liberò delle infermiere, si trascinò lungo il corridoio con il suo deambulatore, si servì una birra e la bevve nella Sala delle Querce. La mattina seguente, si alzò, fece un bagno, disse di non sentirsi bene e si spense in silenzio». La regina non era accanto a lui in quel momento. Un dettaglio che, sempre secondo il biografo, la addolorò profondamente: «Mi è stato raccontato che The Queen si disse “assolutamente furiosa” del fatto che il marito se ne fosse “andato senza salutare”». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La regina Elisabetta, che non era col marito Filippo quando lui morì: «Il principe se ne andò senza salutarla, e lei ne fu profondamente addolorata»

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