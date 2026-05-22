Il Premio Paolo Fabbri a teatro Gli studenti raccontano l’amicizia

Il premio dedicato al teatro si concentra quest’anno sull’amicizia, un tema affrontato dagli studenti attraverso le proprie esperienze e la letteratura. Durante l’evento, i giovani hanno condiviso storie e riflessioni che riflettono il ruolo di questa relazione nelle loro vite. La manifestazione mette in evidenza il modo in cui i ragazzi interpretano e rappresentano il legame di amicizia, utilizzando anche il teatro come strumento di espressione e comunicazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui