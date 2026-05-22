Il Premio Paolo Fabbri a teatro Gli studenti raccontano l’amicizia
Il premio dedicato al teatro si concentra quest’anno sull’amicizia, un tema affrontato dagli studenti attraverso le proprie esperienze e la letteratura. Durante l’evento, i giovani hanno condiviso storie e riflessioni che riflettono il ruolo di questa relazione nelle loro vite. La manifestazione mette in evidenza il modo in cui i ragazzi interpretano e rappresentano il legame di amicizia, utilizzando anche il teatro come strumento di espressione e comunicazione.
Il valore dell’amicizia raccontato attraverso la letteratura, ma anche attraverso la sensibilità e le esperienze dei ragazzi di oggi. Martedì 26 maggio alle 20.45 il Teatro degli Atti ospiterà la cerimonia di premiazione del Premio Letterario Paolo Fabbri, promosso dall’Associazione Alumni del Liceo Classico “Giulio Cesare-Manara Valgimigli” con il patrocinio del Comune di Rimini e di QN Il Resto del Carlino. Il premio, ideato e sostenuto da Domini Soso Fabbri per ricordare il marito Paolo Fabbri (foto), giornalista e professionista della comunicazione scomparso nel 2013, è riservato agli studenti degli ultimi tre anni del liceo classico riminese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
PREMIATI AL TEATRO PEDRINI GLI ATLETI E STUDENTI CHE SI SONO DISTINTI NEL 2025
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