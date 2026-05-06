Il teatro Diego Fabbri diventa aula di legalità | 500 studenti a lezione con la Polizia e i campioni delle Fiamme Oro

Il teatro Diego Fabbri è stato il luogo di un evento dedicato alla legalità, con la partecipazione di circa 500 studenti delle scuole medie della zona. L'iniziativa, intitolata “Percorsi di legalità: in scena con la Polizia di Stato”, ha coinvolto agenti delle Fiamme Oro e rappresentanti della Questura, in collaborazione con il Comune e l’Ufficio scolastico regionale. L’obiettivo era offrire un momento di confronto diretto e informativo sui temi della sicurezza e del rispetto delle regole.

Il teatro Diego Fabbri ha ospitato martedì l'iniziativa “Percorsi di legalità: in scena con la Polizia di Stato”, promossa dalla Questura di Forlì-Cesena, in collaborazione con il Comune di Forlì e l’Ufficio scolastico regionale (sede di Forlì-Cesena), rivolta agli studenti delle scuole medie e.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Mezzo secolo di vita insieme: al teatro Diego Fabbri la celebrazione delle Nozze d'oroIl clima di festa è stato inoltre animato dall'energia di Giuseppe Bertaccini, in arte Sgabanàza, accompagnato dalle note del tenore Livio Ventrucci... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Nostalgia d’Oriente: violino e orchestra per il gran finale al Teatro Diego Fabbri; Percorsi di legalità, al Teatro Diego Fabbri un incontro con la Polizia di Stato per gli studenti; Teatro in classe, scuole premiate: Ragazzi, viaggio tra le emozioni; Atmosfere russe e virtuosismo imperdibile per il finale di Metamorphosen. Teatro Diego Fabbri incanta con 'La strana coppia' di Guidi e IngrassiaAnche quest’anno il teatro Diego Fabbri di Forlì ci lascia a bocca aperta con un ineccepibile spettacolo, ’La strana coppia’, che vede come protagonisti Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia. I due ... ilrestodelcarlino.it Il teatro contro le barriere. Fabbri, nessun limite all’accessibilità inclusivaLa cultura come strumento di inclusione, oltre ogni barriera. Questo il motto e l’obiettivo del progetto ’Teatro No Limits’ promosso dal Centro Diego Fabbri di Forlì, che vuole rendere accessibili i ... ilrestodelcarlino.it Percorsi di legalità: la Polizia di Stato in scena con gli studenti al Teatro Comunale di Forlì Oggi, 5 maggio, al Teatro Comunale Diego Fabbri di Forlì, si è svolto l'evento "Percorsi di legalità", rivolto a 600 studenti, per promuovere la cultura della legalità. #noti - facebook.com facebook