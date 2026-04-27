Basket | UnaHotels-Napoli il Prefetto vieta la trasferta ai tifosi napoletani

Il Prefetto di Reggio Emilia ha deciso di vietare ai tifosi residenti nella provincia di Napoli l’acquisto dei biglietti per la partita di basket tra Una Hotels Pallacanestro Reggiana e Guerri Napoli Basket, prevista il 3 maggio al PalaBigi. La misura riguarda esclusivamente la vendita dei biglietti e non comporta altre restrizioni. La decisione è stata comunicata ufficialmente pochi giorni prima dell’incontro.

Reggio Emilia, 27 aprile 2026 – Il Prefetto di Reggio, Salvatore Angieri ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Napoli per la partita Una Hotels Pallacanestro Reggiana-Guerri Napoli Basket in programma il prossimo 3 maggio al PalaBigi. La decisione è stata assunta dopo il comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, sentito anche il parere del questore di Reggio, Carmine Soriente, per prevenire «il possibile verificarsi di condotte pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica». Il prefetto Angieri motiva così il provvedimento: «L’adozione del decreto prefettizio di divieto di vendita tagliandi, ai sensi dell’art.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Basket: UnaHotels-Napoli, il Prefetto vieta la trasferta ai tifosi napoletani Notizie correlate Divieto di trasferta per i tifosi napoletani anche nel basket: la decisioneIl prossimo sarà un weekend ‘off limits’ per i tifosi napoletani, a cui saranno vietate le trasferte sia nel calcio che nel basket. Inter Genoa, trasferta vietata ai tifosi liguri: arriva la decisione del PrefettoMercato Inter, dalla Germania spunta l’indiscrezione: il Borussia Dortmund punta forte su un difensore nerazzurro. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: EA7 Emporio Armani Milano vs UNA Hotels Reggio Emilia 25° Giornata; Basket Serie A, i risultati della 27ª giornata: punteggio record per Milano contro l'ex Repeša, vittorie esterne per Bologna e Brescia; Una Hotels-Tortona 88-69: altro imperioso successo biancorosso; L’arte torna negli hotel di Napoli: nuove mostre tra de Bonart Naples e Palazzo Caracciolo - Napoli Village. Basket: UnaHotels-Napoli, il Prefetto vieta la trasferta ai tifosi napoletaniIl provvedimento adottato per motivi di ordine pubblico vista la concomitanza col match di calcio Sassuolo-Milan il prossimo 3 maggio ... ilrestodelcarlino.it Unahotels Reggiana – Napoli Basket: divieto di vendita tagliandi ai residenti della Provincia di NapoliOggi il Prefetto di Reggio Emilia, dott. Salvatore Angieri, con riferimento all’incontro Unahotels Reggiana – Napoli Basket, che si terrà presso il PalaBigi il prossimo 3 maggio, ha emesso un dec ... nextstopreggio.it