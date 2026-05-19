Trasferta a Cremona vietata | i tifosi del Como ricorrono al Tar

Da quicomo.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I tifosi del Como hanno presentato ricorso al Tar per ottenere il permesso di assistere alla trasferta a Cremona, che è stata vietata. La partita è considerata cruciale per la Cremonese, che rischia di perdere la permanenza in Serie A nell'ultima giornata di campionato. Tuttavia, tutto dipende dall'esito della partita del Lecce contro il Genoa, che si svolge in casa. La sfida tra Cremonese e Como rappresenta un momento chiave in questa fase finale della stagione.

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Per la Cremonese, che si gioca la permanenza in A nell'ultima partita di campionato, seppure tutto dipenderà dal Lecce, che attende in casa il Genoa, la sfida con il Como è (quasi) decisiva. Tuttavia, impedire ai tifosi lariano di vivere festeggiando l'ultimo atto della stagione, appare un. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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