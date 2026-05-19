Trasferta a Cremona vietata | i tifosi del Como ricorrono al Tar
I tifosi del Como hanno presentato ricorso al Tar per ottenere il permesso di assistere alla trasferta a Cremona, che è stata vietata. La partita è considerata cruciale per la Cremonese, che rischia di perdere la permanenza in Serie A nell'ultima giornata di campionato. Tuttavia, tutto dipende dall'esito della partita del Lecce contro il Genoa, che si svolge in casa. La sfida tra Cremonese e Como rappresenta un momento chiave in questa fase finale della stagione.
Per la Cremonese, che si gioca la permanenza in A nell'ultima partita di campionato, seppure tutto dipenderà dal Lecce, che attende in casa il Genoa, la sfida con il Como è (quasi) decisiva. Tuttavia, impedire ai tifosi lariano di vivere festeggiando l'ultimo atto della stagione, appare un. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Sullo stesso argomento
Catania, il Tar respinge il ricorso: trasferta vietata ai tifosi residenti in SiciliaIl Tar ha respinto il ricorso d’urgenza presentato dal Catania contro il divieto di trasferta per i tifosi residenti in Sicilia in occasione della...
Napoli-Milan, trasferta vietata: i tifosi rossoneri non saranno al MaradonaIl big match del 6 aprile tra Napoli e Milan perde una delle sue componenti più calde: il settore ospiti dello stadio Maradona rimarrà orfano del...
#Cremona Dodici ore, tre caffè e una speranza svanita: cronaca semiseria della trasferta a Udine x.com
La Cremonese vince e illude, mentre il Lecce rovina la festa a distanza. Tra autogrill, chilometri e ritorni notturni, resta la solita verità: montagne russe emotive, ma alla fine il calcio resta sempre un gioco #trasferta #UsCremonese #Calcio #Cremona #Udinese facebook
I tifosi comaschi al Tar contro il divieto di trasferta a Cremona: Partita storicaIl club Como Passione Azzurra si è rivolto ai giudici amministrativi contro il decreto del prefetto di Cremona che impedisce ai supporter di essere presenti all’ultima partita del campionato ... laprovinciadicomo.it
Trasferta vietata a Cremona, i tifosi del Como si ribellano e fanno ricorso al TarI tifosi del Como si ribellano – a suon di carte bollate – contro il divieto di trasferta a Cremona per l’ultima partita dei lariani, con la possibilità ancora aperta di qualificarsi per la Champions ... comozero.it