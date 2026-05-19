Trasferta a Cremona vietata | i tifosi del Como ricorrono al Tar

I tifosi del Como hanno presentato ricorso al Tar per ottenere il permesso di assistere alla trasferta a Cremona, che è stata vietata. La partita è considerata cruciale per la Cremonese, che rischia di perdere la permanenza in Serie A nell'ultima giornata di campionato. Tuttavia, tutto dipende dall'esito della partita del Lecce contro il Genoa, che si svolge in casa. La sfida tra Cremonese e Como rappresenta un momento chiave in questa fase finale della stagione.

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