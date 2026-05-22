Il potere a metà di Mojtaba Khamenei e la fratellanza ai vertici del regime | chi governa oggi l’Iran?

Dopo la morte dell’ayatollah Ali Khamenei, avvenuta il 28 febbraio in un’operazione congiunta tra Stati Uniti e Israele, la leadership dell’Iran è passata a suo figlio, Mojtaba Khamenei. La successione ha portato a un mutamento nelle dinamiche di potere all’interno del regime, che vede ora un equilibrio tra diverse fazioni e figure di rilievo ai vertici. La presenza di un nuovo leader ha sollevato interrogativi sulla distribuzione reale del potere e sulle influenze che si esercitano nel governo iraniano.

Dopo la morte dell’ayatollah Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio in un’operazione congiunta tra Stati Uniti e Israele, la guida del Paese è passata a suo figlio, Mojtaba Khamenei. Sulle sue condizioni di salute, dopo essere rimasto ferito nel bombardamento che ha colpito il padre, regna però l’incertezza. Da allora non è mai apparso in pubblico, né attraverso discorsi dal vivo né con messaggi registrati, alimentando speculazioni e interrogativi sulla sua reale capacità di guidare l’Iran. Ma, come osserva il New York Times, il potere nella Repubblica Islamica non dipende soltanto dalla figura della Guida Suprema. Dietro il volto ufficiale del regime opera infatti una struttura consolidata e ramificata, costruita negli anni attorno a una ristretta élite militare e politica. 🔗 Leggi su Open.online

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