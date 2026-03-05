Il potere dietro la veste del figlio prediletto Ecco chi è davvero Mojtaba Khamenei

Sul profilo di Mojtaba Khamenei si delineano aspetti personali e professionali, mentre si aspetta di sapere se diventerà la prossima Guida Suprema. Il suo ruolo all’interno del sistema di potere iraniano è al centro dell’attenzione. Sono stati condivisi dettagli che riguardano la sua vita privata, senza indicare motivazioni o analisi sul suo futuro politico.

Iran, zone d'attacco e obiettivi divisi tra Usa e Israele. Il piano di guerra coordinato da mesi In attesa di capire se sarà lui la prossima Guida Suprema, sul profilo di Mojtaba Khamenei emergono dettagli anche personali. Secondo il Daily Mail, che cita un documento dell’intelligence statunitense diffuso da WikiLeaks, il figlio dell’ayatollah sarebbe stato curato nel Regno Unito per una forma di impotenza, trattata durante diversi soggiorni negli ospedali Wellington e Cromwell di Londra. Una condizione medica che avrebbe ritardato il matrimonio fino al 2004 e spinto la famiglia a sollecitarlo a garantire una discendenza. Dopo una lunga permanenza nel Regno Unito la moglie rimase incinta e nacque un figlio chiamato Ali, come il nonno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

