Iran Araghchi | Mojtaba Khamenei sta bene e governa il Paese Seul valuta l’invio di navi a Hormuz I Pasdaran | Uccideremo Netanyahu – La diretta

In Iran, Araghchi ha dichiarato che Mojtaba Khamenei sta bene e esercita il governo. Seul sta valutando l'invio di navi nella zona di Hormuz. I Pasdaran hanno minacciato di uccidere Netanyahu. Sono passati sedici giorni dallo scoppio del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, con l’attacco statunitense all’isola di Kharg, il principale hub petrolifero di Teheran.

Nel sedicesimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran, si fanno i conti con l’attacco statunitense sull’ isola di Kharg, cioè l’hub più importante del petrolio di Teheran. Il Pentagono rivendica la distruzione di 90 obiettivi militari ma la tensione si sposta ora sullo Stretto di Hormuz, dove Donald Trump sollecita una coalizione internazionale che vede però la Francia sfilarsi apertamente. Mentre il regime iraniano minaccia ritorsioni dirette contro i porti degli Emirati e i terminal petroliferi dell’area, il fronte nord si infiamma con Israele ormai pronto all’invasione del Libano per neutralizzare Hezbollah. Il presidente Usa non è pronto a un accordo, nonostante la disponibilità di Teheran: «I termini non sono ancora abbastanza buoni. 🔗 Leggi su Open.online

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Una selezione di notizie su Mojtaba Khamenei

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