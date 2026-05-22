Il portiere del Napoli Milinkovic Savic ha compiuto il miglior gesto di fair play del campionato di Serie A
Il portiere del Napoli Milinkovic Savic ha ricevuto il premio “Philadelphia Fair Play Moment of the season” durante la stagione di Serie A. La Lega Calcio e l’azienda sponsor hanno comunicato ufficialmente l’assegnazione, riconoscendo un episodio avvenuto nella partita tra Bologna e Napoli. In quella occasione, il portiere si è distinto per un gesto che ha attirato l’attenzione per il rispetto mostrato in campo. La premiazione vuole evidenziare un esempio di correttezza sportiva tra i protagonisti del campionato.
La Lega Calcio Serie A e Philadelphia annunciano che il premio “Philadelphia Fair Play Moment of the season” è stato assegnato al portiere del Napoli Vanja Milinkovic-Savic, per essersi reso protagonista, in occasione della sfida Bologna-Napoli, dell’episodio che meglio ha rappresentato i. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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orgoglioso di aver sempre e dico sempre difeso Meret, che pur essendo il portiere titolare con più scudetti della storia del napoli viene sempre crocifisso al minimo errore, minimizzando quando gli stessi li commette milinkovic savic #Meret #Napoli #ForzaNap x.com
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