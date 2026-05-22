Il portiere del Napoli Milinkovic Savic ha compiuto il miglior gesto di fair play del campionato di Serie A

Da napolitoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il portiere del Napoli Milinkovic Savic ha ricevuto il premio “Philadelphia Fair Play Moment of the season” durante la stagione di Serie A. La Lega Calcio e l’azienda sponsor hanno comunicato ufficialmente l’assegnazione, riconoscendo un episodio avvenuto nella partita tra Bologna e Napoli. In quella occasione, il portiere si è distinto per un gesto che ha attirato l’attenzione per il rispetto mostrato in campo. La premiazione vuole evidenziare un esempio di correttezza sportiva tra i protagonisti del campionato.

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La Lega Calcio Serie A e Philadelphia annunciano che il premio “Philadelphia Fair Play Moment of the season” è stato assegnato al portiere del Napoli Vanja Milinkovic-Savic, per essersi reso protagonista, in occasione della sfida Bologna-Napoli, dell’episodio che meglio ha rappresentato i. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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