Il portiere del Napoli Milinkovic Savic ha compiuto il miglior gesto di fair play del campionato di Serie A

Il portiere del Napoli Milinkovic Savic ha ricevuto il premio “Philadelphia Fair Play Moment of the season” durante la stagione di Serie A. La Lega Calcio e l’azienda sponsor hanno comunicato ufficialmente l’assegnazione, riconoscendo un episodio avvenuto nella partita tra Bologna e Napoli. In quella occasione, il portiere si è distinto per un gesto che ha attirato l’attenzione per il rispetto mostrato in campo. La premiazione vuole evidenziare un esempio di correttezza sportiva tra i protagonisti del campionato.

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