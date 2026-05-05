Segnano con il portiere infortunato a terra poi il gesto di fair play che sorprende tutti

Durante una partita di calcio, i giocatori hanno segnato un gol con il portiere infortunato a terra. Alla fine, è stato un gesto di fair play a sorprendere gli spettatori, portando un momento di rispetto tra le squadre. Quel gol, che in teoria avrebbe avuto un peso, non ha avuto conseguenze, poiché sono stati i giocatori stessi a decidere di mantenere la correttezza nel gioco.

Un gol che non doveva pesare. E infatti non ha pesato. Non perché l’arbitro lo abbia annullato, ma perché sono stati i ragazzi stessi a rimettere tutto in equilibrio.Succede a Madrano, in una partita del campionato Giovanissimi Provinciali Under 15 tra Alta Valsugana e Comano Terme Fiavè. Un.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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