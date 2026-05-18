Il Plebiscito Padova vola in finale playoff | Marina di Carrara ko in Gara 3

Il Plebiscito Padova si è qualificato per la finale dei playoff promozione dopo aver vinto Gara 3 contro Marina di Carrara con il punteggio di 9-7. La partita si è svolta sabato 16 maggio alle piscine del Centro Sportivo Plebiscito, con i padroni di casa che hanno chiuso la serie di semifinale dopo aver ottenuto anche la vittoria in Gara 1 e aver perso nel secondo incontro. La sfida ha coinvolto entrambe le squadre per tutta la durata del match.

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