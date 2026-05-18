Il Plebiscito Padova vola in finale playoff | Marina di Carrara ko in Gara 3
Il Plebiscito Padova si è qualificato per la finale dei playoff promozione dopo aver vinto Gara 3 contro Marina di Carrara con il punteggio di 9-7. La partita si è svolta sabato 16 maggio alle piscine del Centro Sportivo Plebiscito, con i padroni di casa che hanno chiuso la serie di semifinale dopo aver ottenuto anche la vittoria in Gara 1 e aver perso nel secondo incontro. La sfida ha coinvolto entrambe le squadre per tutta la durata del match.
Il Plebiscito Padova conquista la finale playoff promozione. Sabato 16 maggio, alle piscine del Centro Sportivo Plebiscito, i ragazzi di mister Marinelli hanno superato Marina di Carrara per 9-7 in Gara 3, chiudendo la serie di semifinale dopo il successo in Gara 1 e la vittoria sfumata nel. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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