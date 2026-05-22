Il pianto dei bimbi chiusi in auto al sole nel Tridente | la madre era a fare acquisti nei negozi

Da romatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna è stata denunciata per aver lasciato i figli di 5 e 6 anni soli in auto sotto il sole nel quartiere Tridente, mentre si recava a fare acquisti nei negozi. I bambini sono stati trovati piangenti e in evidente disagio all’interno del veicolo. La madre è stata individuata e coinvolta nelle procedure legali per abbandono di minori. La vicenda ha attirato l’attenzione su comportamenti rischiosi e sulla necessità di maggiore attenzione alla sicurezza dei minori in situazioni di potenziale pericolo.

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Ha lasciato i figli di 5 e 6 anni da soli in auto - sotto al solre - per andare a fare shopping. Una mamma, poi rintracciata e denunciata per abbandono di minori. É accaduto in via del Corso, in seguito alla segnalazione di un cittadino che, attirato dal pianto dei piccoli all’interno. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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