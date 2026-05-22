Il pezzotto diventa un’app | il caso CinemaGoal e le multe agli abbonati fino a 5.000 euro
Negli ultimi giorni si è parlato di un’app chiamata CinemaGoal, che permette di accedere a contenuti di streaming come partite sportive e film provenienti da piattaforme come Dazn e Netflix. Questa applicazione si presenta come un “pezzotto virtuale”, offrendo agli utenti la possibilità di vedere contenuti senza pagare gli abbonamenti ufficiali. Le autorità hanno avviato controlli e sono state emesse multe fino a 5.000 euro per gli utenti coinvolti. La vicenda ha suscitato discussioni sulla legalità di queste soluzioni alternative.
CinemaGoal è un'app che riproduce un pezzotto virtuale. Una volta installata è possibile vedere partite e film da piattaforme come Dazn o Netflix. Dopo un'operazione della Guardia di Finanza ora i suoi utenti rischiano multe che possono arrivare a 5.000 euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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