Stop all’agropirateria | carcere e multe fino a 50.000 euro per le frodi

La Camera dei deputati ha approvato in seconda lettura un disegno di legge dedicato alla tutela dell’agroalimentare, con 154 voti favorevoli, 110 astensioni e una sola opposizione. La legge prevede sanzioni che possono arrivare fino a 50.000 euro di multa e il carcere per chi commette frodi nel settore agricolo e alimentare. Il testo mira a contrastare l’agropirateria e le attività fraudolente legate ai prodotti alimentari.

La Camera dei deputati ha approvato in seconda lettura il disegno di legge sulla tutela agroalimentare, con un esito di 154 voti favorevoli, 110 astensioni e una sola opposizione. La nuova normativa introduce sanzioni penali e misure amministrative stringenti per garantire la trasparenza delle filiere e proteggere l’origine dei prodotti venduti sul territorio nazionale. Nuove pene e deterrenza nel Codice Penale. Il legislatore ha deciso di intervenire direttamente sul Codice penale, inserendo nuovi reati per contrastare le manipolazioni del mercato alimentare. Chi commercializza prodotti o bevande non genuini, o che provengono da zone diverse da quelle dichiarate, pur essendone a conoscenza, rischia ora la reclusione tra i 2 mesi e l’anno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stop all’agropirateria: carcere e multe fino a 50.000 euro per le frodi Notizie correlate Scade il 15 maggio: multe fino a 50.000 euro perLa scadenza del 16 marzo 2026 per la comunicazione delle spese condominiali è stata superata, aprendo una finestra di grazia fino al 15 maggio... Bonus mobili 2026 al 50% fino a 5.000 euro anche per le seconde case, i requisiti per accedereNelle ultime leggi di bilancio il Governo ha tagliato buona parte dei bonus edilizi, ma per il 2026 è sopravvissuto il bonus mobili.