Scade il 15 maggio | multe fino a 50.000 euro per

Entro il 15 maggio scadrà il termine per evitare multe fino a 50.000 euro, legate alla comunicazione delle spese condominiali. La scadenza originaria del 16 marzo 2026 è stata superata, ma è ancora possibile regolarizzare la situazione entro la nuova data, evitando così sanzioni più severe.

La scadenza del 16 marzo 2026 per la comunicazione delle spese condominiali è stata superata, aprendo una finestra di grazia fino al 15 maggio prossimo per evitare sanzioni piene. Gli amministratori inadempienti rischiano multe fino a 50.000 euro e devono affrontare il rischio che i condòmini perdano le detrazioni IRPEF nella dichiarazione precompilata. L’obbligo annuale ricade sugli amministratori in carica al 31 dicembre dell’anno precedente, con l’obiettivo di inserire automaticamente le quote di ristrutturazione dei singoli proprietari nei loro dati fiscali. La mancata trasmissione dei dati impedisce all’Agenzia delle Entrate di calcolare correttamente le aliquote differenziate tra abitazione principale e altri immobili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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