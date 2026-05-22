Il Pd accusa Facebook | L' algoritmo favorisce la destra

Il Partito Democratico ha accusato Facebook di favorire i partiti di destra attraverso il proprio algoritmo. Secondo quanto dichiarato, questa presunta preferenza si manifesta soprattutto nei periodi che precedono le elezioni. La posizione del partito si basa su analisi e osservazioni relative alla distribuzione dei contenuti e alla visibilità delle diverse forze politiche sulla piattaforma social. La discussione si inserisce nel quadro più ampio delle critiche rivolte alle piattaforme digitali riguardo alla neutralità dei contenuti promossi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Nel Pd sono convinti che l'algoritmo di Facebook avvantaggi i partiti di destra. Almeno a ridosso delle elezioni. "A pochi giorni dal voto che coinvolgerà 661 comuni italiani - denuncia in una nota l'esponente dem Marco Furfaro -, tornano segnali anomali sulla visibilità dei contenuti politici. 🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Elezioni Ungheria, Orban accusa Facebook: “Il suo algoritmo favorisce Magyar”(Adnkronos) – Alla vigilia delle elezioni di domenica in cui il partito di opposizione Tisza appare in netto vantaggio, il governo di Viktor Orban... Ungheria, scontro sui social: Orban sfida l’algoritmo di FacebookA pochi giorni dalle consultazioni elettorali previste per questa domenica, il clima in Ungheria si è infiammato a causa di pesanti accuse mosse dal... Terzo casello, il Pd accusa FdI: L’opera è sparita dai radarCorazzi punta il dito contro le divisioni nel centrodestra e teme lo stop al progetto nella zona della Fiera. Marcello replica: Nessun blocco, la proposta di Spadarolo migliorerebbe la viabilità. ilrestodelcarlino.it Todi, il Pd accusa: Il varco della Ztl in via San Carlo fa solo danniTODI – Un’indagine conoscitiva sull’installazione della telecamera in Via San Carlo rivela che i cittadini non sono soddisfatti del nuovo controllo elettronico, attivo dalle 20 del sabato fino alle ... lanazione.it