Elezioni Ungheria Orban accusa Facebook | Il suo algoritmo favorisce Magyar

A poche ore dalle elezioni in Ungheria, il governo ha accusato Facebook di manipolare i risultati attraverso il suo algoritmo, che secondo le accuse favorirebbe il partito di opposizione e penalizzerebbe la formazione di governo. La competizione elettorale vede il partito di opposizione in vantaggio rispetto al partito di governo, mentre le affermazioni sulle presunte interferenze digitali alimentano il clima di tensione pre-elettorale.

(Adnkronos) – Alla vigilia delle elezioni di domenica in cui il partito di opposizione Tisza appare in netto vantaggio, il governo di Viktor Orban accusa Facebook di danneggiare la campagna di Fidesz e favorire invece il partito di Peter Magyar. "L'algoritmo sta fondamentalmente lavorando contro i partiti governativi", ha detto a Politico il portavoce del. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Le prossime elezioni in Ungheria potrebbero cambiare radicalmente la storia del Paese e dell’Unione europea: per la prima volta dopo sedici anni di dominio incontrastato, il primo ministro Viktor Orbán affronta una sfida interna senza precedenti, mentre il suo x.com