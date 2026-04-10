Nell'ultimo periodo, il governo ungherese ha rivolto pesanti accuse alla piattaforma di social media Facebook riguardo alla gestione dei contenuti digitali. A pochi giorni dalle elezioni, il clima nel paese si è fatto più teso, con il primo ministro che ha sfidato direttamente l’algoritmo del social network. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’intervento pubblico nel settore digitale, in un momento cruciale per le consultazioni elettorali.

A pochi giorni dalle consultazioni elettorali previste per questa domenica, il clima in Ungheria si è infiammato a causa di pesanti accuse mosse dal governo verso la gestione dei contenuti digitali. Zoltan Kovacs, portavoce dell’amministrazione, ha puntato il dito contro l’algoritmo di Facebook, sostenendo che la piattaforma stia penalizzando il partito Fidesz a favore della formazione Tisza, guidata da Peter Magyar, che attualmente risulta in vantaggio nei sondaggi. La sfida digitale tra numeri e algoritmi. Il cuore della controversia risiede nel divario statistico tra le interazioni sui social media, un terreno dove la politica ungherese trova il suo principale campo di battaglia, considerando che Facebook conta circa 4 milioni di accessi mensili su una popolazione di nove milioni di abitanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ungheria, scontro sui social: Orban sfida l’algoritmo di Facebook

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Domenica 12 aprile si vota in #Ungheria, e non sarà un voto come gli altri. I sondaggi danno in testa #TISZA (“Libertà e Onore”), partito guidato da Péter #Magyar, principale oppositore di Viktor #Orbán che, però, è stato a lungo uno stretto alleato del primo mi x.com