Valeria Ciardiello ha fatto un’importante rivelazione su Vlahovic e sul suo approdo alla Juventus, parlando anche del suo futuro. Valeria Ciardiello, nel corso del nuovo episodio di Tribuna Juve su , ha parlato di Vlahovic, del suo futuro e di un clamoroso retroscena sul suo arrivo a Torino. Di seguito le sue dichiarazioni. ULTIMISSIME JUVE LIVE LE PAROLE DI VALERIA CIARDIELLO – «Quando Vlahovic arrivò alla Juventus, io ebbi l’opportunità di parlare con una persona che però conosceva personalmente Vlahovic e l’aveva seguito da quando lui era un ragazzino, agli albori della sua esperienza in Italia. E questa persona mi disse Guarda che Dusan ha proprio una tabella mentale nella sua testa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Valeria Ciardiello svela su Vlahovic: «Aveva progettato da tempo il suo arrivo alla Juve. Sul suo futuro penso questo» – VIDEO

