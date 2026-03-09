David è sul viale del tramonto il brutto primo tempo con il Pisa il ritorno di Vlahovic Primo Tempo – VIDEO con Paolo Rossi

David si trova in una fase difficile della sua carriera, dopo un primo tempo difficile contro il Pisa. La partita è stata segnata da un brutto avvio per la squadra, mentre Vlahovic è tornato in campo dopo un infortunio. La redazione di JuventusNews24 ha pubblicato un video con Paolo Rossi che analizza la situazione. La partita ha visto anche il ritorno di Vlahovic in campo.

David è sul viale del tramonto, il brutto primo tempo con il Pisa, il ritorno di Vlahovic. Un nuovo episodio di Primo Tempo podcast con Paolo Rossi. Nell'ultimo episodio del podcast Primo Tempo, trasmesso sul canale Youtube di , i giornalisti Paolo Rossi e Francesco Calabrò hanno esaminato le criticità emerse nella sfida contro il Pisa. GUARDA QUI LA PUNTATA IN VIDEO Nonostante il rotondo successo per 4-0, la squadra torinese ha faticato nel primo tempo, offrendo una prova inizialmente sottotono prima di dilagare nella ripresa. I riflettori sono puntati su Jonathan David apparso in netto calo fisico e realizzativo. Al contrario, cresce l'attesa per il rientro a pieno regime di Dusan Vlahovic.