È nato al parco Natura Viva un piccolo di coccodrillo nano africano

Al parco Natura Viva di Verona è stato trovato un uovo rotto e una zona di terra smossa, portando alla scoperta di un cucciolo di coccodrillo nano africano appena nato. È la prima volta che un esemplare di questa specie viene alla luce nel parco. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine, senza interventi esterni o segnalazioni precedenti.

Un uovo rotto, un cumulo di terra smossa e una scoperta che ha salvato il primo coccodrillo nano africano nato al parco Natura Viva di Verona. Ventotto centimetri di lunghezza alla nascita, il piccolo è venuto alla luce appena 24 ore dopo il rinvenimento di alcune uova da parte dello staff.🔗 Leggi su Veronasera.it È nato un coccodrillo nano: la scoperta tra la sabbia 24 ore prima della schiusa Notizie correlate Animali protagonisti del Carnevale Magico al Parco Natura VivaUn ricco programma di eventi che coinvolge gli ospiti del parco e le loro incredibili abilità, prende il via sabato 14 febbraio Un Carnevale che... Verona, nasce un raro coccodrillo nano: scoperta incredibile nel nido? Cosa sapere Un coccodrillo africano nano di 28 centimetri è nato nel Parco Natura Viva di Verona. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Verona, nato un raro coccodrillo nano al Parco Natura Viva; Un raro coccodrillo africano nano è nato al Parco Natura Viva di Verona Archivi; Un raro coccodrillo africano nano è nato al Parco Natura Viva di Verona; Verona, nato un coccodrillo nano al parco Natura Viva: il video. Al Parco Natura Viva di Verona è nato un raro coccodrillo africano nanoIl direttore del centro: Ora che ha raggiunto circa 40 centimetri di lunghezza e pesa circa 900 grammi, si muove con sicurezza nel nuovo ambiente allestito con cortecce, piccoli rami e piante verdi c ... altoadige.it Verona, nato un raro coccodrillo nano al Parco Natura VivaUn raro esemplare di coccodrillo nano africano, specie classificata come vulnerabile di estinzione, è nato al Parco Natura Viva di Verona. Il piccolo, lungo 28 centimetri, è venuto alla luce dopo che ... tg24.sky.it Un raro coccodrillo africano nano è nato al Parco Natura Viva di Verona. L'uovo portato alla superficie dal padre, la mamma lo aveva interrato e nascosto Per tutte le informazioni clicca nel link che trovate nel primo commento - facebook.com facebook