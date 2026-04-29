Nasce al parco Natura Viva di Verona un coccodrillo nano africano | una specie in pericolo di estinzione

Al Parco Natura Viva di Verona è nato un coccodrillo nano africano, una specie tra le più piccole di coccodrillo al mondo. Questa specie è classificata come a rischio di estinzione dalla IUCN. Il nuovo esemplare rappresenta una nascita significativa per il parco e per la conservazione di questa specie minacciata. La nascita è stata annunciata dal parco attraverso una comunicazione ufficiale.

Un coccodrillo nano africano è nato al Parco Natura Viva di Verona: è più piccola tra le specie viventi di coccodrillo ed considerata a rischio estinzione dalla IUCN.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate È nato al parco Natura Viva un piccolo di coccodrillo nano africanoUn uovo rotto, un cumulo di terra smossa e una scoperta che ha salvato il primo coccodrillo nano africano nato al parco Natura Viva di Verona. Leggi anche: Prima il depistaggio, poi l’incredibile scoperta: così è nato a Verona il primo coccodrillo nano africano nella storia del Parco Natura Viva Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Verona, nato un raro coccodrillo nano al Parco Natura Viva; Un raro coccodrillo africano nano è nato al Parco Natura Viva di Verona Archivi; Un raro coccodrillo africano nano è nato al Parco Natura Viva di Verona; Verona, nato un coccodrillo nano al parco Natura Viva: il video. Coccodrillo nano, la nascita del primo esemplare al Parco Natura Viva VIDEOVERONA - La natura è una madre spesso indifferente, ma sa essere anche un’abile prestigiatrice, specialmente quando e se si tratta di proteggere la vita che ha ... ilgazzettino.it Prima il depistaggio, poi l’incredibile scoperta: così è nato a Verona il primo coccodrillo nano africano nella storia del Parco Natura VivaPrima il depistaggio, poi la scoperta: a Verona nasce il primo coccodrillo nano africano tra inganno della madre e sorpresa degli esperti ... ilfattoquotidiano.it Una lieta sorpresa anche per gli addetti ai lavori. Al Parco Natura Viva di Verona è nato un raro coccodrillo africano nano: il piccolo è venuto alla luce 24 ore dopo il rinvenimento di alcune uova da parte dello staff, interrate dalla mamma con un piccolo ingann - facebook.com facebook Un raro coccodrillo africano nano è nato al Parco Natura Viva di Verona. L'uovo portato alla superficie dal padre, la mamma lo aveva interrato e nascosto #ANSA x.com