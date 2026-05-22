Il paradosso sul red carpet di Cannes | ci indigniamo per le braccia di Demi Moore e consigliamo Ozempic a Sarah Toscano

Al festival di Cannes, Demi Moore è apparsa sul red carpet con un aspetto molto più magro del solito, suscitando reazioni tra il pubblico. Diversi spettatori hanno espresso preoccupazione, definendola troppo snella e deperita. Nel frattempo, sui social si discute di un’altra protagonista, con alcuni utenti che suggeriscono l’uso di un noto farmaco per perdere peso. La scena evidenzia come le opinioni sull’aspetto fisico delle celebrità possano generare reazioni contrastanti e accese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui