Durante la 79ª edizione del Festival di Cannes nel 2026, numerose star si sono presentate sul red carpet, tra cui Scarlett Johansson, Demi Moore e Adam Driver. La manifestazione ha visto la partecipazione di attrici e attori provenienti da diversi Paesi, con abiti e look studiati per l’occasione. Oltre alle proiezioni di film di cinema d’autore, l’evento ha attirato l’attenzione anche per le apparizioni di celebrità sul tappeto rosso.

Ci siamo. La 79ª edizione del Festival di Cannes (12-23 maggio) sta per partire. Il red carpet è stato srotolato in attesa di attori e registi che calcheranno la Croisette. Nonostante il cartellone quest’anno privilegi il cinema europeo e d’autore, non mancheranno glamour e star americane. Cannes 2026 potrà comunque contare su alcuni titoli ad alto tasso di celebrità. Tra i più attesi c’è Paper Tiger di James Gray, gangster movie interpretato da Adam Driver e Scarlett Johansson. C’è grande curiosità anche per The Man I Love di Ira Sachs, che riunisce Rami Malek, il Freddie Mercury di Bohemian Rhapsody e Rebecca Hall, e per The Beloved con Javier Bardem, protagonista e co-produttore.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cannes 2026: da Scarlett Johansson a Demi Moore, le star sul red carpet

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Cannes 79 al via: qualcuno già prenota il posto in prima fila

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